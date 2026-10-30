Motorista infarta e engavetamento de 20 veículos deixa feridos no Rio

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o engavetamento dos automóveis aconteceu depois que um ônibus perdeu o controle, no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

As primeiras informações indicam que o motorista do coletivo passou mal.

A Ecovias Rio Minas informou que nenhuma pessoa ficou ferida com gravidade.

A Delegacia de São João de Meriti (64ª DP) investiga a morte do motorista do ônibus.