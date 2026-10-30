Terceira edição do CNU pode ter até 3 mil vagas

Quem pretende fazer concurso público em 2027 pode se preparar.

Na nota enviada à

, o MGI diz que considera o CNPU uma política pública de renovação, modernização e democratização do acesso ao serviço público federal e que a ideia é que ele se consolide como um processo permanente de seleção de servidores, com edições realizadas em ciclos regulares, idealmente a cada dois anos.

O CNPU foi criado em 2023 pelo governo federal e ficou conhecido como Enem dos Concursos. O objetivo foi centralizar os processos seletivos para contratação de servidores públicos em diversos órgãos do Poder Executivo federal e aumentar os locais de prova pelo país.