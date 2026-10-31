Aluno é ameaçado de morte no DF por opção política

de estudantes da turma dele em uma escola no Distrito Federal.A ameaça ocorreu ainda durante a apuração dos votos da eleição presidencial, quando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva passou à frente.
Nos áudios, os quais aAgência Brasil
teve acesso, antes da ameaça de morte, o agressor fala: você votou foi no Lula, seu esquerdista desgraçado.
O mesmo estudante também escreveu no grupo que se o candidato Flávio Bolsonaro perdesse ele iria espancar outros cinco colegas. E completa: só na faca. Outro adolescente curte as mensagens e manda figurinhas de risadas. Além das ameaças, o agressor também profere mensagens de intolerância religiosa contra os colegas.Felipe é um adolescente transgênero e segundo a mãe, Aline* (nome fictício), ele nunca sofreu transfobia na escola.
Por isso, eles se espantaram com as mensagens de ódio por questões políticas.
Aline também contou que, por causa das agressões, Felipe passou a semana toda sem ir à escola.
A ideologia está afetando o discernimento dos jovens. Os adultos não conseguem lidar com as frustrações e ficam violentos e os jovens acabam absorvendo isso, transformam também a frustração em ódio, disse.
E ainda teme voltar na segunda-feira. E que, mesmo diantes de fatos tão graves, os dois ainda não fizeram boletim de ocorrência por medo de que o adolescente seja exposto ou sofra retaliações.
Segundo Aline, a diretora da escola informou que o aluno que mandou os áudios e mensagens foi transferido de escola e o que concordou com as mensagens, suspenso por quatro dias.
Violência nas escolas
Na última semana, uma série de casos de violência contra crianças e adolescentes relacionados à opções políticas dos jovens ou dos pais têm sido relatadas nas redes sociais.(pode inserir a matéria que mandei mais cedo)As agressões vão desde ofensas verbais e chacota até agressões físicas e ameaças de morte.