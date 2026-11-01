Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de novembro de 2026

Nascimento do cantor, compositor e escritor fluminense Uday Vellozo, o Benito di Paula (85 anos)

Reconhecimento do Parque Nacional do Iguaçu como Patrimônio Natural Mundial, pela Unesco (40 anos)

Nascimento do ator e humorista gaúcho Walter D'Ávila (115 anos)

Morte do cantor e compositor fluminense Nicanor de Paulo Ribeiro Filho, o Ari Cordovil (45 anos)

Nascimento da escritora mineira Conceição Evaristo (80 anos)

Morte do guitarrista, cantor, compositor e produtor inglês George Harrison (25 anos)

Acidente aéreo na Colômbia mata 71 pessoas e deixa seis feridos, incluindo integrantes do clube de futebol Chapecoense (10 anos)

Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino comemoração internacional instituída pela ONU. Ter por finalidade marcar a data da aprovação da Resolução nº 181, de 29 de novembro de 1947, na segunda sessão da Assembleia Geral da própria ONU, que então versava sobre a partilha da Palestina, e que possibilitou a criação do Estado de Israel

Inauguração do Parque Nacional de Brasília (65 anos)