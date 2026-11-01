Prêmio para mulheres cientistas tem inscrição prorrogada até novembro

Por isso, o foco se alterna anualmente entre profissionais e estudantes.

Este ano, a proposta é identificar jovens que, mesmo no início de sua formação, já demonstram curiosidade científica, criatividade, capacidade de investigação e interesse em construir uma trajetória ligada à ciência.

Para participar, essas meninas devem ter desenvolvido projetos ou atividades de iniciação científica com orientação de professores ou pesquisadores ou se destacado em feiras e olimpíadas científicas, projetos de pesquisa ou ações de divulgação científica.

A SBPC vai premiar seis mulheres: três do ensino médio e três da graduação. Em cada etapa, será escolhido um projeto de cada uma das seguintes áreas: Humanidades; Ciências Biológicas e da Saúde e Engenharias, Ciências Exatas e Ciências da Terra.

.

Além disso, as estudantes do ensino médio ganhadoras vão receber um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil e as alunas da graduação um valor de R$13 mil.

Quem foi Carolina Bori

Também foi a responsável pela introdução da Análise Experimental do Comportamento no Brasil e a primeira mulher a presidir a SBPC, entre os anos de 1986 e 1989.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de novembro pelo formulário online.

O edital com todas as informações pode ser acessado no site da SBPC.