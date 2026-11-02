Em 30 anos população de baleias-jubarte passou de 1,5 mil para 35 mil

História

A caça só foi proibida em 1987 e colocou a jubarte na lista de animais em risco de extinção.

Marcovaldi estava lá e decidiu, em parceria com a bióloga Márcia Engel, criar o Projeto Baleia Jubarte para estudar e proteger a espécie.

"Na primeira estimativa populacional nossa, que foi no princípio da década de 90, tinha de 1,5 mil a 2 mil baleias. Hoje estamos com mais de 35 mil. O sentimento é de dever cumprido. A população se recuperou de verdade", ele comemora.

A formalização como instituto veio em 1996, assim como o patrocínio da Petrobras, que até hoje é o principal financiador dos trabalhos.

"Isso proporcionou essa abrangência no Brasil inteiro que a gente tem hoje. Onde as baleias estão, nós gostamos de estar junto", acrescenta Marcovaldi.

Os registros fotográficos feitos por Marcovaldi e outros pesquisadores do Instituto já permitiram identificar mais de dez mil baleias e, no início, eram a principal ferramenta de contagem populacional.

Há alguns anos eles passaram a ser inseridos em uma plataforma colaborativa utilizada por pesquisadores do mundo todo, que utiliza inteligência artificial para identificar se a marca caudal da baleia é mesmo única, ou se pertence a algum indivíduo já identificado anteriormente no Brasil ou em outro local.

Hoje, a principal estimativa populacional do instituto é feita por sobrevoo do litoral entre São Paulo e Rio Grande do Norte.

O cálculo deste ano ainda está sendo feito, mas deve ficar um pouco abaixo.

Enrico Marcovaldi ressalva que isso não significa uma regressão na conservação da espécie: "As temporadas são cíclicas. Em algumas você vê mais baleias, em outras você vê menos. Tem anos que elas ficam mais no Sul, outros que elas avançam mais pro Nordeste".

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