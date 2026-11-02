Turismo de observação contribui para preservar baleias-jubarte

Legislação

Os barcos precisam cumprir exigências para obter a autorização para realizar turismo náutico, além de cumprir regras de boas práticas durante a interação com os animais.

e podem permanecer próximos a eles por, no máximo, 60 minutos, ou 30 minutos, no caso de fêmeas com filhotes. Apenas duas embarcações podem se aproximar dos animais por vez.

Além disso, é proibida por lei qualquer tentativa de toque ou captura, e também a perseguição e o cerco às jubartes, ou qualquer movimentação que obrigue os animais a mudarem seu deslocamento.

"A gente debate, apresenta as regras. Todos os anos, agrega pessoas novas, então sempre tem que voltar atrás e lembrar tudo de novo. Algumas localidades implantaram um selo de responsabilidade e fizeram um acordo de cooperação com o Instituto. Então, só ganha o selo de Amigo da Baleia quem faz a capacitação", explica Eduardo Camargo.

Lições

O turismo de observação, na avaliação de Camargo, também tem feito a população brasileira conhecer e se encantar por essa espécie de baleia, e esse afeto é um ativo importante na luta pela sua preservação.

"Ver as baleias é uma experiência que muda as pessoas. Faz, talvez, ela consumir menos plástico, separar melhor seu lixo... E todas essas coisas vão fazer diferença não só pras baleias, mas para todos nós", ele acredita.

Os relatos de quem teve a oportunidade de ver uma jubarte de perto, comprovam. A mineira Deise Gomes Valente descobriu o turismo de observação de baleias pelo noticiário. A partir daí, seu próximo destino de viagem estava decidido:

"A matéria no jornal falava das baleias em Abrolhos e na hora eu pensei: 'tenho que guardar esse nome, porque um dia eu vou lá'", ela lembra.

A realidade, segundo Deise, correspondeu à expectativa: "Quando a primeira baleia apareceu, na hora, o meu olho encheu de água. É uma experiência incrível, ainda mais porque a gente está vendo elas no seu habitat natural, não é como ir a um aquário, ou zoológico e ver os bichos presos", compara.

