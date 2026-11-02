Duas pessoas morrem em queda de asa-delta em São Conrado, no Rio

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o socorro das vítimas, mas não deu detalhes de como ocorreu o acidente.

Os dois foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, em estado grave com parada cardiorrespiratória. Um deles chegou a ser transportado com a ajuda de um helicóptero.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no entanto, apesar de todos os esforços da equipe médica, as vítimas não resistiram.

A praia de São Conrado funciona como uma pista de pouso para as asas-deltas que partem do alto da Pedra Bonita.