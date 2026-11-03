Novembro Negro: 10 comunidades quilombolas recebem títulos fundiários

A titulação vai ocorrer no próximo dia 26, em Brasília, como parte da programação do Novembro Negro mês destinado à promoção do enfrentamento ao racismo e às desigualdades sociais.
A iniciativa federal foi antecipada pela ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, nesta terça-feira (3), durante entrevista coletiva que marcou o início da programação do Novembro Negro 2026 cujo lema, este ano, é Brasil pela igualdade racial: o legado para o futuro.A titulação beneficiará cerca de 1.120 famílias dos seguintes territórios quilombolas:
- Nova Batalhinha, em Bom Jesus da Lapa (BA)
- Boa Vista dos Negros, em Parelhas (RN)
- Lagoa dos Campinhos, em Amparo do São Francisco (SE).
- Serra da Guia (SE), em Poço Redondo (SE).
- Caraíbas (SE), que abrange parte do território de cinco cidades sergipanas.
- Vaca Morta (PB), localizada em Diamante (PB).
- Invernada dos Negros, nos municípios de Campos Novos e Abdon Batista, em Santa Catarina.
- Casca (RS), em Mostardas (RS).
- São Tomé do Aporema, em Tartarugalzinho (AP).
- Alto Trombetas 2, em Oriximiná (PA).
Com isso, comunidades quilombolas que hoje ocupam áreas públicas da União vão ter, finalmente, o reconhecimento do território por meio de um título coletivo, explicou a ministra, assegurando que outras comunidades tradicionais, como ciganos e povos de terreiro, também serão beneficiadas.
ProgramaçãoO Novembro Negro contará com uma agenda de debates, encontros, lançamentos e eventos de promoção de articulações entre órgãos públicos, instituições parceiras e sociedade civil.
Para divulgar a programação completa, o Ministério da Igualdade Racial vai disponibilizar, em seu site, a quarta edição do chamado Mapa do Brasil pela Igualdade Racial.
Entre os destaques da programação estão a audiência pública, em 19 de novembro, para elaboração do 2º Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Planapir) e o lançamento, no mesmo dia, do chamado Pacote Quilombola do qual a titulação de territórios faz parte.