Enem 2026: MEC garante segurança da prova e mantém regras da redação

A declaração aborda o episódio de 2025 em que houve a circulação, nas redes sociais, de itens semelhantes às questões da última edição do Enem. À época, o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmaram que não houve vazamento oficial da prova pelo influenciador investigado.

Como é uma prova com Teoria de Resposta ao Item [TRI], a gente tem que pré-testar a questão para saber seu grau de dificuldade. O Inep fez esses pré-testes de outra maneira, alterou completamente esse protocolo. Há [ainda] o protocolo de confidencialidade e o Inep tem as suas estratégias. Nem o ministro fica sabendo como testam. É bom eu nem saber e ninguém saber, avaliou o ministro da Educação.

De acordo com Leonardo Barchini, a coincidência entre abordagens é comum em exames em larga escala no mundo todo, dada a limitação de formatos para cobrar determinados temas.

As declarações de Leonardo Barchini foram dadas durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pelo Canal Gov, emissora da

Sobre a divulgação do conteúdo sob suspeita, a Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta dos envolvidos.

O ministro também destacou que a análise dos resultados da edição anterior indicou que a circulação de itens parecidos não gerou discrepâncias ou notas fora da curva que comprometessem o certame.

Nada muda na redação

O ministro da Educação também reforçou que a estrutura e os critérios da redação não sofreram alterações em relação ao modelo tradicional para tranquilizar os participantes.

Leonardo Barchini confirmou que as alterações estão em estudo pela pasta e somente devem ser implementadas em dois anos.

Não houve mudanças com relação à redação. A gente está discutindo mudanças que serão aplicadas só a partir de 2028. Os estudantes devem ficar tranquilos que esse ano a prova vai ser muito semelhante à prova do ano anterior, com a mesma estrutura da prova. A gente, sim, vai modernizar o Enem, mas isso é um debate para 2028.

Enem e o Saeb

A partir de 2026, o Enem integra oficialmente o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para medir a qualidade do ensino médio no Brasil.

O ministro da Educação considera que a inclusão desta função ao Enem irá gerar um diagnóstico mais completo e fidedigno das redes de educação de todo o país do que a Prova Brasil, realizada até o ano passado em todas as escolas das públicas brasileiras no terceiro ano do ensino médio, também no mês de novembro.

Além de português e matemática que era avaliado na Prova Brasil, o MEC irá analisar os desempenhos nas demais disciplinas, como história, geografia, filosofia, sociologia, química, física e biologia. Teremos um diagnóstico muito melhor, muito mais fidedigno da educação básica brasileira.

O Enem 2026 vai funcionar como um teste experimental de avaliação global da educação básica, antes de se tornar obrigatório no ano seguinte.

A meta de participação dos concluintes da rede pública subiu de 55% (ano anterior) para 70% este ano, visando atingir 80% no próximo ano.

O Enem continua sendo o principal método de acesso ao ensino superior via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Locais de provas e transporte

O ministro confirmou que o MEC está em articulação com as secretarias municipais de educação e com prefeituras para disponibilizar o transporte público adequado nos domingos de aplicação das provas.

Além do apoio logístico de transporte, o ministro orienta o acesso com antecedência à Página do Participante do Enem ,no site do Inep.

Para aqueles que não irão fazer o Enem bem perto da sua casa, sugiro que acesse a Página do Participante, veja seu local de prova, faça o trajeto antes, veja, especificamente, quais são as linhas de ônibus disponíveis.

Enem

O fechamento ocorrerá às 13h, quando ninguém mais poderá entrar no local de aplicação das provas. Estas terão início oficialmente às 13h30.

Os participantes farão as provas com 90 questões objetivas, sendo 45 de linguagens, códigos e suas tecnologias (incluindo língua portuguesa, literatura, educação física, artes e a língua estrangeira escolhida: inglês ou espanhol); e as demais 45 questões são de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia); além da prova de redação.