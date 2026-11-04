Estado de SP tem queda em roubos de celulares entre janeiro e setembro

O estado de São Paulo registrou queda de 19,3% nos roubos de celulares entre janeiro e setembro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo balanço do governo estadual, foram 61.189 ocorrências nos nove primeiros meses deste ano, contra 75.859 em 2025, uma diferença de 14.670 casos.

Os dados mostram ainda que, em setembro, também houve redução. Foram registrados 6.379 roubos de celulares, ante 7.513 no mesmo mês de 2025. Ao todo, foram 1.134 ocorrências a menos, o equivalente a uma queda de 15,1%.

Na capital paulista, os roubos de celulares caíram 15,1% entre janeiro e setembro. O total passou de 46.363 ocorrências, em 2025, para 39.350, em 2026, uma redução de 7.013 casos. Em setembro, foram registrados 4.065 roubos, contra 4.713 no mesmo mês do ano passado, representando queda de 13,7%.