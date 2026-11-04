MEC Enem reúne recursos gratuitos para a reta final de preparação

MEC Enem nesta reta final de preparação. As provas serão aplicadas nos próximos domingos, dias 8 e 15 de novembro.
Baixe o MEC Enem para ter os simulados. Você consegue fazer uma redação, e o texto é corrigido por uma inteligência artificial que vai te dizer os caminhos onde você tem que melhorar, diz Barchini.
O ministro lembra que, antes do MEC Enem, o mercado dispunha de vários aplicativos pagos, mas que o governo federal democratizou o acesso a este tipo de ferramenta. Nós desenvolvemos dentro do Ministério da Educação um aplicativo fantástico e gratuito.
Barchini concedeu entrevista nesta quarta-feira (4) ao programa Bom Dia, Ministro, produzido peloCanal Gov
, emissora daEmpresa Brasil de Comunicação
(EBC
). O ministro abordou a implantação do Pé-de-Meia Universitário em 2027, para estudantes do ensino superior cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).
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