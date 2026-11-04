Receita apreende 15 toneladas de produtos irregulares no Porto do Rio

Durante a fiscalização, a mercadoria foi inicialmente declarada como guarda-chuvas, produtos de baixo valor comercial. No entanto, a verificação física realizada pelos servidores da Receita Federal revelou a presença de cosméticos importados sem a devida anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de produtos com indícios de fraude de marcas regularmente registradas no Brasil.
Aapreensão integra as ações da Operação Fronteira Receita Federal 2026, iniciativa de vigilância e repressão em rotas utilizadas para a prática de ilícitos como contrabando, descaminho e tráfico de drogas, armas, fauna e flora.
A ação reúne órgãos de segurança pública, fiscalização e defesa, promovendo o compartilhamento de inteligência e a atuação integrada no combate ao crime organizado.
Ao impedir a entrada de produtos irregulares no mercado nacional, a Receita Federal contribui para a proteção da saúde e da segurança dos consumidores, para a defesa da propriedade intelectual e para a promoção de um ambiente de concorrência leal entre as empresas que atuam regularmente no país.
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