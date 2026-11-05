Programa Antes que Aconteça premia ações contra violência de gênero

Por isso, o projeto tem buscado parcerias e recursos para sensibilizar as mulheres sobre a importância de conhecerem os próprios direitos. É importante que a mulher indígena saiba que não pode viver em cenário de violência. O projeto almeja multiplicar a ideia de que a violência não faz parte da cultura indígena.

Tem violência física, sexual, psicológica e patrimonial. Tanto de invasores das terras, como de homens indígenas. Mas as denúncias demoram a chegar por causa das distâncias entre as comunidades. Ela entende ser necessário mais equipamentos públicos para atuar na prevenção.

Vulnerabilidade

A presidente da iniciativa é a marisqueira Cátia Chagas, de 58 anos, que se formou em direito e psicologia para ajudar a sua comunidade. São pessoas muito humildes, vítimas de violência. Às vezes, elas ficam envergonhadas de falar. Nós buscamos promover atendimentos diversos, inclusive psicológicos e médicos, além de capacitação para elas.

O projeto nasceu em 2012 e presta apoio a cerca de 600 mulheres. A maioria é formada por mães solo. Mães jovens com muitos filhos também. Na região, as mulheres pescam principalmente no Rio Paraguaçu.

Comunidades tradicionais

A presidente da Associação Estadual das Quilombolas do Rio de Janeiro, Ana Beatriz Bernardes Nunes, da comunidade Maria Conga, no município de Magé, diz que as mulheres são vítimas de violência territorial.