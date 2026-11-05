Enem: cursinhos populares preparam alunos em vulnerabilidade social

Mesmo com cansaço decorrente da dupla jornada, de segunda a sábado, Márcia já tomou sua decisão.

Concluí o ensino médio em 1900 antigamente. Quando eu decidi fazer o curso superior, abri o caderno e eu falei: Meu Deus, como é que eu vou estudar? Fiquei perdida. Então, minha filha me falou sobre esse cursinho e resolvi: Eu quero, afirmou a diarista.

Quem divide a mesma sala de aula é a caixa de um supermercado Gilmara Pereira Braga, de 47 anos. Ela terminou o ensino médio em 2000. O que parecia distante, agora, se desenha como um sonho de um futuro melhor.

Nas novas perspectivas, Gilmara quer se capacitar para trabalhar com educação especial.

Outro que se dedica ao preparo do Enem é produtor musical e DJ [disc jockey], Miguel Lacerda, de 20 anos, estudante do Jovem Expressão há dois anos. O artista valoriza a capacitação para entrar na disputa por uma vaga na universidade em ampla concorrência.

Suporte técnico e financeiro

O coordenador pedagógico do projeto na Ceilândia, Rodrigo da Silva Soares, relatou à

o impacto deste investimento na unidade.

O professor lista como o dinheiro é empregado no cotidiano da instituição comunitária.

Pela ótica de aluna beneficiária do Jovens de Expressão há dois anos, Azize Quemel, de 28 anos, considera oportuna políticas públicas como essa que custeiam iniciativas voluntárias de apoio a adultos historicamente expostos à falta de recursos materiais, sociais e de acesso direitos básicos garantidos pelo Estado.

Educadores e apoio pedagógico

A Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) do MEC envolve mais de 21 mil educadores e equipe de apoio pedagógico nas atividades, em todo o país. Profissionais como a Maria Paula Cândida Reis, apoiadora pedagógica deste cursinho comunitário coordenado pelo professor Rodrigo.

Maria Paula faz a ponte entre a estrutura do cursinho (grade, folha de ponto, professores, reuniões) e as necessidades reais dos estudantes. Entre uma e outra atribuição pedagógica, como organizar simulados e aulões de revisão, Maria Paula se vê diante de histórias de alunas e alunos comprometidos e assíduos, principalmente, porque não conseguiram estudar em outra fase da vida.

Maria Paula fica feliz em fazer parte da mudança de vida de vários estudantes que passaram pela unidade.