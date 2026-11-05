Enem: cursinhos populares preparam alunos em vulnerabilidade social

Vindo do Rio de Janeiro há 16 anos, Raimundo viveu cerca de seis deles em situação de rua no Plano Piloto, em Brasília. Sua retomada de perspectiva começou no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e na Escola de Meninos e Meninas do Parque (EMMP), localizada no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, da capital federal. Foi lá onde concluiu o ensino fundamental. Seu foco, agora, é conquistar uma vaga na graduação de psicologia na Universidade de Brasília (UnB).