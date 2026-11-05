Juíza sugere medidas mais duras contra torcidas organizadas

A situação chegou a tal ponto que os confrontos entre torcedores são marcados antecipadamente pelas redes sociais.
Antes do início do jogo entre Flamengo e Vasco, ainda na parte da tarde, um homem levou um tiro no pescoço em um ponto de ônibus, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por ter sido confundido com um torcedor rival.
Por causa da violência que não para de fazer vítimas até mesmo distante dos estádios, a juíza determinou que o Ministério Público do Rio seja oficiado e se manifeste sobre o "TAC das torcidas".
Renata Guarino sugere que, diante de tantos crimes praticados por essas torcidas e seus membros - que vão desde lesões corporais, depredação do patrimônio público até homicídio - haja revisão desses termos e sua extinção. Por isso, ela pede manifestação do MP sobre o tema.
"A situação é grave e não é inédita. O Ministério Público [MP] entabulou TACs com torcidas organizadas nos autos de ações civis públicas que não têm sido exitosos, na medida em que a direção das torcidas sequer informa os integrantes que se envolvem em confrontos, tampouco os exclui de seus quadros, ao arrepio do que preceitua a cláusula quarta dos TACs", escreveu a magistrada.