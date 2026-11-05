Fachin mantém prisão de cunhado de Vorcaro

O ministro também rejeitou conceder prisão domiciliar ao empresário.Cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que também está preso, Zettel é acusado de atuar como operador financeiro de Vorcaro.
Na decisão,Fachin entendeu que a prisão preventiva é necessária para manter o andamento das investigações.
A prisão preventiva autorizada nos autos segue adequada e indispensável à aplicação da lei penal, à manutenção da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, devendo ser mantida, decidiu.
Zettel foi preso em março deste ano e está custodiado no Complexo Penal da Penitenciária II de Potim (SP).