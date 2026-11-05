Fachin mantém prisão de cunhado de Vorcaro

O ministro também rejeitou conceder prisão domiciliar ao empresário.

Na decisão,

A prisão preventiva autorizada nos autos segue adequada e indispensável à aplicação da lei penal, à manutenção da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, devendo ser mantida, decidiu.

Zettel foi preso em março deste ano e está custodiado no Complexo Penal da Penitenciária II de Potim (SP).