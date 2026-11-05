Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo

A bolsa permitirá que a equipe desenvolva conteúdos especiais. A proposta selecionada é Quem mantém a luz acesa? Ciência, energia solar e autonomia Baniwa no Rio Negro.

O tema desta edição, Ciência e Energias do Futuro, incentiva a produção jornalística sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação em energia, transição energética justa, novas fontes de energia, combustíveis sustentáveis e outros temas ligados ao setor energético.

Veja a lista completa dos jornalistas selecionados:



Deylon dos Santos Félix (AC), Energia esquecida: por que o Acre abandonou a pesquisa em biocombustíveis? - TV Norte (SBT)

Marly Ramos de Quadros (PA), A energia do futuro navega pelos rios da Amazônia Jornal e Portal O Liberal

Mauricio Max da Silva Castelo Branco (AM), Transição energética sobre rios: desafios para eletrificar o transporte fluvial na Amazônia - BandNews Difusora



Andréia da Cunha Vitório e Catalina Leite (CE), Laboratório Caatinga - Agência Eco Nordeste

Camila Gabrielle Oliveira Calzavara, Ana Paula Rocha e Hector Sousa (SE), Do descarte ao combustível: ciência sergipana transforma resíduos do coco e do camarão em energia limpa - Mangue Jornalismo

Karyne Lane Alves Gomes, Révinna Nobre Maia Mourão, Antonio Wandersson Silva Trindade, Maria de Fátima Sudário de Pinho e Manuela Catalina Beltrán Leite (CE), Terra de urânio: em Santa Quitéria, jaz o futuro da energia sob um solo de incertezas - O Povo



Fernanda Safira Soares Campos (MT), Depois do sol: a rede elétrica sob pressão no celeiro do agronegócio - PNB Online

Tânia Alves Rêgo e Rafael de Carvalho Cardoso (DF), Quem mantém a luz acesa? Ciência, energia solar e autonomia Baniwa no Rio Negro - Agência Brasil







Ana Carolina Silva Vasconcelos e Flora Villela Faria Cardoso Rabello (MG), Potenciais do desenvolvimento da mineração de Elementos de Terras Raras (ETRs) no Planalto Vulcânico da região de Poços de Caldas - Brasil de Fato

Carlos Tautz (RJ), Brasil pode assumir vanguarda de pesquisas quânticas, liderar processos descarbonização da energia e reduzir a crise climática - O Eco

Thiago de Souza Borges (SP), O sol, o lixo e o povo - Os desafios para escalar soluções locais de energia - Periferia em Movimento



Bianca Renate Dilly (RS), Biodigestores em escolas municipais no Rio Grande do Sul: quando a eficiência energética começa em sala de aula - ABC Mais

Lavínia dos Santos Machado e Rodrigo Alcântara Davila (RS), A ciência na emergência: como a crise climática tem impulsionado novas soluções energéticas - Rádio Comunitária FM e Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do RS

Vinicius Bonato (PR), Laboratórios do Paraná adiantam a energia do futuro CBN Curitiba