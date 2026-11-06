Chuvas permanecem intensas no Sul e aumentam no Sudeste e Centro-Oeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê, para esta sexta-feira (6), chuvas e tempestades sobre a Região Sul, com posterior deslocamento em direção às regiões Centro-Oeste e Sudeste, no final de semana.

. Ao longo do dia, as chuvas se deslocam para o oeste de Santa Catarina e o noroeste do Rio Grande do Sul.

A temperatura entre as capitais varia entre a mínima de 15 °C, em Curitiba, e a máxima de 27 °C, em Porto Alegre.

Nas capitais, os termômetros marcam mínima de 16 °C, em São Paulo, e máxima de 34 °C, em Belo Horizonte.

Entre as capitais, a temperatura varia de 20 °C, em Brasília, a 37 °C, em Cuiabá.

. Nas demais áreas do Tocantins, Amazonas e de Rondônia, no sul e oeste do Pará e em Roraima também pode chover de forma isolada.

A temperatura varia nas capitais entre a mínima de 24 °C, em Rio Branco, e a máxima de 37 °C, em Boa Vista.

Há aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar no centro, sul e sudoeste do Ceará, no sudoeste do Rio Grande do Norte, no centro e oeste da Paraíba e de Pernambuco, no extremo norte da Bahia e no leste do Piauí.

Pode chover apenas no sul do Maranhão, oeste do Piauí, oeste e sul da Bahia. Nas capitais, a temperatura mínima será de 22 °C em Maceió, e a máxima pode chegar 40 °C em Teresina.