Médica é denunciada à Justiça após morte de paciente em lipoescultura

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça a médica Geysa Leal Correa pela morte da paciente Aline Heloisa Lima Santos de Oliveira, durante um procedimento estético. A morte ocorreu após uma lipoescultura feita pela médica, em 13 de novembro de 2023, no Centro Médico Icaraí, no centro de São Gonçalo, região metropolitana do Rio.

. De acordo com as investigações, a paciente apresentou queixas imediatas de dores intensas e falta de ar, mas teve os sintomas minimizados pela médica. Somente no dia seguinte, após o agravamento crítico do quadro, a vítima foi transferida para o Hospital do Coração Samcordis. Aline Heloisa morreu nove dias depois, no dia 22 de novembro, em razão de infecção generalizada.

. O MPRJ destacou ainda que a médica denunciada já tinha um histórico marcado por sucessão de tragédias envolvendo suas pacientes - inclusive já tendo sido denunciada por homicídio pelo MPRJ - evidenciando o descaso com a vida humana.

Segundo a Promotoria, há pelo menos três casos de óbitos após procedimentos de lipoaspiração e lipoescultura, além de ocorrências que resultaram em deformidades permanentes nas pacientes.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) informou que a profissional está regular na instituição. Até o momento, não foi recebida nenhuma notificação judicial a respeito do caso. O Cremerj reitera que, ao receber, cumprirá qualquer ordem judicial.