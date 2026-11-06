Mudanças climáticas: 83,6% das áreas turísticas estão vulneráveis

Os números equivalem a 83,6% das regiões mapeadas pela ferramenta do Ministério do Turismo.

Os dados fazem parte do estudo Eventos climáticos extremos no turismo brasileiro: o confronto entre os impactos e as (re)ações publicado por pesquisadores do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (UnB).

Para a pesquisadora Jaqueline Gil, uma das autoras do estudo, esses números são indicadores alarmantes de que o

Deixar de tratar esses eventos como algo excepcional e reconhecer esta nova realidade, planejar e agir para minimizar seus efeitos é o mínimo que precisamos fazer, e cada região exigirá um conjunto de ações adaptadas à sua realidade, reforça Jaqueline.

No estudo, os pesquisadores cruzaram as informações do Mapa do Turismo Brasileiro com o Banco de Dados de Eventos de Emergência do Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres, de 1990 a 2025, e complementaram com a análise de 30 quase 100 atas de reuniões do Conselho Nacional de Turismo e mais 30 documentos complementares de políticas públicas no país sobre o tema.

A partir dessas informações, os

E, ao mesmo tempo, o fluxo turístico está em plena expansão tendo alcançado 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025, número recorde e que cresce desde 2024, quando o setor voltou ao patamar da década anterior, de uma média de 6 milhões de visitantes vindos de outros países.

Não podemos depender de respostas isoladas e paliativas, e a resposta à nova realidade deve ser a articulação entre conhecimento, boas práticas e diálogo entre empresas, o poder público e as comunidades locais.

Fernanda acrescenta que o turismo atua em um amplo ecossistema, que precisa ser todo adaptado, desde a aproximação da gestão dos territórios às políticas de conservação e proteção de quem preserva os ambientes, até as cadeias alcançadas pela geração de recursos, renda e desenvolvimento decorrente das visitações.

É uma agenda que depende de ciência, governança e participação do setor privado, na qual o turismo pode deixar de ser apenas um usuário da natureza para se tornar parte da estratégia de conservação e resiliência dos destinos", conclui Fernanda.