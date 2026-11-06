Enem: candidato pode saber local de prova por telefone

Os 5,05 milhões de candidatos confirmados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026

, em todas as 27 unidades da federação, nos dois próximos domingos, 8 e 15 de novembro.

A nova função, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), se soma à alternativa de consulta tradicional pela internet, na Página do Participante, no portal do instituto, onde o candidato poderá acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição.

No início do atendimento, basta selecionar a opção 0, e seguir as orientações de voz do assistente virtual.



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O sistema solicitará os números do Cadastro de Pessoas Física (CPF) do participante.

Após a identificação e a confirmação da inscrição, o agente informará o local da prova.

É recomendável que o participante tenha em mãos papel e caneta para anotar a informação do endereço do local de prova e o número da sala de aplicação.

Pela internet, a

. Esse sistema de consulta permanecerá disponível até o dia da prova.

acesse o site oficial.

clique em "entrar com Gov.br".

digite o CPF e a senha da conta cadastrada na plataforma Gov.br.

no menu lateral, selecione a opção "local de prova".

clique no ícone do assistente virtual para abrir o Cartão de Confirmação da Inscrição.

Documento oficial

O Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem 2026 reúne todas as informações essenciais sobre a participação do candidato no exame.

Principais dados contidos no cartão:

número de inscrição do participante.

dados pessoais: nome completo, número do CPF e data de nascimento.

local de prova: nome da instituição de ensino, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado e CEP) e o número da sala.

datas e horários: os dias de aplicação das provas (8 e 15 de novembro de 2026), horários de abertura e fechamento dos portões e início/término do exame.

opção de língua estrangeira escolhida pelo candidato (inglês ou espanhol).

Quando solicitados e aprovados pelo Inep, haverá dados sobre tratamento pelo nome social destinado a travestis, transexuais, transgêneros e, ainda sobre atendimentos especializados, com informações acerca de recursos de acessibilidade, por exemplos para pessoas com deficiência física e intelectual, gestantes, idosos, com diabetes e outras condições previstas no edital do Enem 2026.

Escola

Em todo o país são cerca de 10 mil novos pontos com a estratégia de aproximar o exame dos participantes e facilitar o acesso às provas, em mais de 1,7 mil municípios de 26 estados mais o Distrito Federal.

Entre os 1,960 milhão de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, 80% farão o exame na própria escola em que estudam, de acordo com o Inep.

A medida deve reduzir a necessidade de deslocamentos, especialmente para quem mora longe dos locais tradicionalmente adotados para a aplicação. Além de facilitar a organização dos participantes, a proximidade pode contribuir para que os estudantes cheguem com mais tranquilidade nos dias de prova.

Provas

No primeiro dia do Enem, serão aplicadas as provas de linguagens (Português, Literatura, Inglês/Espanhol) e ciências humanas (artes, educação física, tecnologias, história, geografia, filosofia e sociologia), com total de 90 questões, além da prova de redação, com até 30 linhas.

No segundo domingo de Enem, 15 de novembro, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como as de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.