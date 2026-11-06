Teto de loja de roupas desaba no Brás, em São Paulo

O estabelecimento fica na Rua Maria Joaquina, número 192. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de São Paulo atuam no atendimento da ocorrência.

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que

A princípio, segundo a corporação, elas não apresentam ferimentos. Há possibilidade de outras vítimas sob os escombros. Até o momento, não há informações sobre mortes.