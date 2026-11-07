Não há necessidade de vacinação da população contra mpox

A doença se manifesta no início com erupções na pele, manchas, viram bolhas e forma crostas. Os sintomas da doença aparecem com mais frequência no rosto, mãos, pés, boca e região genital e ínguas na virilha.

De acordo com a médica infectologista Carolina Lázari, que integra a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML) disse que o

No momento não há necessidade de uma vacinação em massa. As medidas preventivas que o Ministério da Saúde vem tomando precocemente se mostram eficazes. No Brasil, o modo como a doença se comporta está sendo priorizada a população de homens jovens infectados com HJIV/Aids e que tem a imunidade comprometida e também pessoas que trabalham em laboratório manipulando o vírus, explicou.

A infectologista Carolina Lázari citou dois surtos da mpox ocorridos em 2022 e 2024. No primeiro surto, em 2022, houve uma epidemia de emergência internacional. O Brasil registrou 10.821 casos da doença, por pessoas atingidas pelo vírus 2B.

Já em 2024, ocorreu um surto também grave da doença na República Democrática do Congo. Houve a disseminação de uma nova variante, o vírus 1B, que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar o surto como uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (ESPII). Essa infecção foi mais disseminada e levou também crianças a óbito, esclareceu.

Monitoramento

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ informou que monitora o aumento do número de casos de mpox, em especial, na capital do estado.

Em 2025, foram confirmados 119 casos.

Como parte das ações de enfrentamento à doença, a pasta vai emitir nota técnica com critérios e definições para orientar os municípios fluminenses, e organiza treinamento das equipes técnicas com o objetivo de qualificar a atuação dos profissionais de saúde das prefeituras, responsáveis pela identificação e encaminhamento dos casos.

Entre as medidas para reduzir o risco de transmissão estão evitar o contato direto com pessoas que apresentem lesões suspeitas e procurar atendimento em uma unidade de saúde diante de possíveis sintomas.

"Como tudo que envolve doenças infecciosas e transmissíveis, a percepção sobre o aumento de casos nos leva a uma maior atenção. Estamos observando essa tendência e orientando a procura pelos serviços de saúde em casos suspeitos", explica.

A vacinação é destinada prioritariamente a grupos específicos, conforme critérios epidemiológicos definidos pelo Ministério da Saúde.

Município do RJ

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retomou, nesta sexta-feira (6), a vacinação contra a mpox. A imunização será realizada de forma escalonada, priorizando os grupos com maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de formas graves da doença. Nesta primeira etapa, serão contempladas apenas as pessoas vivendo com HIV/Aids com contagem de linfócitos CD4 inferior a 200 células/mm³ e que tenham 18 anos ou mais.

As vacinas estarão disponíveis em cinco unidades concentradoras, incluindo os três Super Centros Cariocas de Vacinação, que funcionam em horários estendidos: Botafogo (Rua General Severiano, 91, de domingo a domingo, das 8h às 22h); Zona Norte (Shopping Nova América, em Del Castilho, seguindo o funcionamento do centro comercial); e Zona Oeste (ParkShopping Campo Grande, no horário do shopping). Também haverá vacinação no Centro Especial de Vacinação Dr. Álvaro Aguiar (CEVAA), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; e no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz (CRIE/INI), aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.