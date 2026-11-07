Rio: Receita apreende entorpecentes em galpão de transportadora

Com o apoio da equipe K9de cães de faro da Receita Federal, foram identificadas encomendas que continham drogas ocultas no interior de capacetes, método utilizado para tentar dificultar a ação da fiscalização.

Também foi retida uma encomenda contendo 246 unidades de tirzepatida, medicamento de comercialização controlada para emagrecimento. A remessa tinha origem em Barueri (SP) com destino ao Rio de Janeiro.

As substâncias entorpecentes foram encaminhadas às autoridades para adoção dos procedimentos de investigação criminal.