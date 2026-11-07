Enem 2026: saiba o que levar no dia da prova

Comida

Os alunos vão encarar 5 horas e meia de prova, entre as 90 questões e a redação. Por isso, é recomendável levar um lanche para repor as energias durante o exame. Alimentos, assim como medicações, são permitidos.

No entanto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ressalta que o candidato precisa permitir a vistoria pelo chefe de sala, caso seja solicitado.

Identificação

A apresentação de documento oficial com foto é obrigatória. São válidos os seguintes documentos:

RG,

passaporte,

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e

Carteira de Trabalho (impressa e emitida após 27/01/1997) ou identidade profissional expedida por conselho de classe.

Estrangeiros podem apresentar o passaporte, Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), documento provisório de Registro Nacional Migratório ou documento de identificação oficial emitido por país-membro do Mercosul.

e-Título,

CNH Digital,

RG Digital,

Identidade Digital (CIN).

Os documentos devem ser apresentados exclusivamente dentro dos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br. Capturas de tela ou fotos não serão aceitas.

, como Boletim de Ocorrência, certidões de nascimento, casamento, título de eleitor impresso, carteira de estudante, certificado de residência, crachás e cópias (mesmo que autenticadas).

Caneta esferográfica de tinta preta

As três características são obrigatórias.

A recomendação é levar pelo menos duas canetas que atendam a essa regra, para ter uma reserva.

O candidato não pode usar caneta azul ou de outra cor para o Cartão-Resposta e a redação.

Itens Proibidos

Por isso, antes de entrar na sala, o candidato receberá um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos.

O envelope deverá ser colocado embaixo da carteira, lacrado e identificado, com aparelhos eletrônicos, como o telefone celular, desligados.

Impressos: cartão de confirmação de inscrição ou Declaração de Comparecimento impressa.

Eletrônicos: celulares, relógios (digitais ou analógicos), fones de ouvido, chaves com alarme, garrafas digitais e cigarros eletrônicos, que devem estar desligados, com alarmes desativados e guardados no envelope porta-objetos.

Materiais de estudo e vestuário: Lápis, borracha, corretivo, lapiseira, réguas, livros, anotações, óculos escuros e chapéus/bonés não podem ser usados durante a prova.

Atenção: o edital prevê eliminação do participante se o celular emitir som, inclusive toque ou alarme, mesmo estando guardado no envelope. Por esse motivo, é imprescindível desligar o aparelho.

Comunicação

Também é proibido registrar ou divulgar, por meio de imagem ou som, a realização da prova ou qualquer material usado no exame.

Checklist para a véspera da prova

Separe um documento físico aceito. Se optar pelo digital, confirme o acesso no aplicativo oficial;

Teste e guarde duas ou mais canetas pretas, material transparente;

Imprima o Cartão de Confirmação. Ele é opcional, mas pode ajudar na localização da sala;

Prepare lanche, água e medicamentos necessários;

Retire da bolsa livros, anotações, lápis, borracha, relógio e outros objetos desnecessários;

Desative alarmes do celular e de qualquer aparelho eletrônico.

Resenha Enem

No domingo, a partir das 19h30, a

promove a live Resenha Enem. A transmissão ao vivo contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil e também pelas emissoras da

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