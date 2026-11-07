Proteção dos Montes Oceânicos avança com consulta pública no nordeste

No caso da mineração marinha, há projetos de extração de fosfato para fertilizantes no topo dos montes. O que, para a coordenadora-geral de criação e planejamento das UCs do ICMBio, Kelen Leite, representa um risco ecológico maior.

A mineração marinha acaba com tudo. Não tem como regenerar rodolitos e corais destruídos. A mineração é incompatível com a conservação e com a manutenção dos estoques pesqueiros. Aí, é uma escolha de país: é a biodiversidade e a pesca ou a produção de adubo?, indaga Kelen.

No caso das unidades de conservação do tipo REVIS, de proteção integral, nenhuma destas atividades será permitida. No caso da APA, mais flexível, será necessária uma análise de viabilidade socioambiental para autorizar qualquer atividade econômica.

Participação social

Durante a consulta pública desta sexta-feira, a assessora jurídica da Federação dos Pescadores do Rio Grande do Norte (Fepern), Adriana Silva, expressou a preocupação de que as UCs interfiram no trabalho e na renda da categoria.