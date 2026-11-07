Bombeiros continuam buscas em prédio que desabou no Brás

As equipes de salvamento atuam com dois cães de salvamento para auxiliar na indicação de vítimas.

O trabalho de retirada de material com o uso dos maquinários continuará até termos certeza que não há vítimas sob os escombros. Com essas informações, as chances de termos pessoas lá diminuíram consideravelmente, mas não podemos excluir totalmente essa possibilidade, disse o Corpo de Bombeiros.

Quatro pessoas foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com escoriações sem gravidade e as demais foram saíram antes da chegada dos Bombeiros.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, no imóvel, na Rua Maria Joaquina, número 192, funcionava uma loja de roupas e no momento do acidente, trabalhadores estavam descarregando mercadorias. Um homem, retirado pelas equipes de salvamento, teria entrado no estabelecimento apenas para usar o banheiro.