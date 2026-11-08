Notas do Enem são critério de acesso para faculdades públicas

A nota do Enem é usada, por exemplo, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). O Sisu é uma plataforma usada por várias instituições de ensino superior públicas para selecionar seus novos estudantes.

Sisu

Os participantes do Sisu podem escolher os cursos que deseja fazer e as instituições onde deseja estudar. E sua nota do Enem é o critério de classificação para as universidades que aderem ao Sisu. Portanto, quanto maior a nota do Exame Nacional, maiores são as chances de o estudante ingressar no curso e universidade de sua escolha.

ProUni

Outra função do Enem é servir como processo seletivo para o Programa Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas de estudo integrais ou parciais (50% do valor do curso) em cursos de graduação de instituições de ensino superior privadas.

Fies

A

Para participar do Fies, o estudante precisa ter realizado o Enem. Além disso, é necessário ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas e nota maior que zero na redação.

Portugal

Aqueles que desejam estudar no exterior, o Enem também é aceito como forma de ingresso em pelo menos 25 instituições de ensino superior de Portugal, entre elas a

Conclusão do ensino médio

Além disso, pessoas que ainda não tenham concluído o ensino médio podem aproveitar o Enem como certificação de conclusão desta etapa da educação básica.

A certificação só é emitida para aqueles que consigam desempenhos mínimos de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame e de 500 pontos na redação.

Resenha Enem

No domingo, a partir das 19h30, a

promove a live Resenha do Enem. A transmissão ao vivo contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube da

e YouTube da

, além de emissoras da

.