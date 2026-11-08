Enem 2026 estreia apoio emocional e novas regras de acessibilidade

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com histórico de crises de ansiedade ou Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) poderão contar com acompanhante ou cão de apoio emocional no momento das provas.
O atendimento especializado precisa ter sido solicitado no momento da inscrição e aprovado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Enem.
De acordo com o edital desta edição, a medida inédita se aplica a outros casos de alterações emocionais e prevê que o acompanhante fique em uma sala reservada, monitorada por fiscais, para casos de necessidade de apoio ou estabilização do participante.
O ministro da Educação, Leonardo Barchin, em entrevista àAgência Brasil
destacou a relevância dessa possibilidade da presença de um acompanhante familiar durante a aplicação do exame.