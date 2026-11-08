Portões se abrem e candidatos seguem para fazer o Enem 2026

Catherine conta que fez a prova no ano passado como treineira e que este ano é para valer. Ela quer cursar administração. Para a candidata, o desafio é conciliar o tempo entre as 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, todas de múltipla escolha, além de desenvolver uma redação.

Tirando isso, acho que é manter a calma. Administrar o tempo é o pior. Acho que vai dar tudo certo.

Para Azulanir, uma boa parte do sucesso é o equilíbrio psicológico. Pelo menos 30% a 40% para ir bem na prova, é manter a calma. Tem gente que sabe tudo e na hora dá branco porque ficou nervoso. Estou muito confiante. Ela é super disciplinada.

Pai coruja

O auxiliar administrativo Flavio Paulo Cordeiro, de 41 anos, acompanhou a filha Maria Eduarda, de 19 anos, que está prestando seu segundo Enem para conseguir uma vaga de psicologia.

