Ao vivo: professores comentam prova na live Resenha do Enem, às 19h30

promove a live Resenha do Enem. A transmissão ao vivo contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube daAgência Brasil
, além de emissoras daRádio Nacional
.
Assista ao vivo:
A apresentação será dos jornalistas Daniel Ito e Camila Bairros. No estúdio participam os professores Vânia Benveneli (português), Guilherme Alves (literatura), Fernanda Bichuette (língua estrangeira) e Tiago Diana (história).
Linguagens e redação
Neste primeiro dia de provas, os participantes responderão a 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, todas de múltipla escolha, além de desenvolver uma redação. Os conteúdos cobrados englobam as seguintes disciplinas:
- Português
- Literatura
- Inglês/Espanhol
- Artes
- Tecnologia da informação e comunicação
- Educação física
- História
- Geografia
- Filosofia
- Sociologia
Cobertura especial
Os veículos daEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)
prepararam uma cobertura especial para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que tem seu primeiro dia marcado para este domingo (8) e o segundo para o domingo da próxima semana (15). ATV Brasil
, aRádio Nacional
, aAgência Brasil
, aRadioagência Nacional
, oCanal Educação
e aRede Gov
mobilizam suas equipes para acompanhar a movimentação nos locais das provas, orientar os candidatos e apresentar os acontecimentos relacionados ao exame, que é uma das principais portas de acesso ao ensino superior no país.
Além da live Resenha do Enem, a programação especial daEBC
também reúne reportagens, entradas ao vivo, boletins e conteúdo de serviço, com a participação de emissoras parceiras daRede Nacional de Comunicação Pública (RNCP)
em diferentes regiões do país.