Enem registra aumento na participação de alunos da rede pública

"Era esse o nosso objetivo, trazer mais estudantes da rede pública para fazer o Enem. Por isso, a gente deu todas as facilidades para que eles possam fazer as suas provas em sua própria escola, sua própria sala de aula, e que tenham essa inscrição automática", destacou o ministro.

Uma das novidades mencionadas por Barchini é a inscrição automática para alunos de escola pública. Os estudantes passaram a ser inscritos automaticamente no exame pelo Inep, com base nos dados fornecidos pelas redes de ensino.

O procedimento dispensa o preenchimento inicial da inscrição pelo estudante, mas é necessário acessar a Página do Participante para confirmar a inscrição, conferir os dados e informar o município onde deseja realizar a prova, além de escolher a língua estrangeira.

A medida busca reduzir obstáculos burocráticos e ampliar a participação de estudantes da rede pública no exame.

"No ano passado, por exemplo, somente 53,8% dos concluintes da rede pública fizeram o Enem. Esse ano, temos um número esperado de 65%. A maioria dos estudantes fizeram a prova na própria escola, mais de 85% realizaram a prova na própria escola onde faz o ensino médio, e isso facilita a vida dos estudantes", afirmou.

De acordo com o ministro, houve um incremento de cerca de 250 mil alunos da rede pública inscritos no Enem. Além de facilitar o acesso ao exame para alunos de escolas públicas, o objetivo do MEC com essa ampliação é consolidar a integração do Enem ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) já a partir deste ano.

Com a mudança, o Enem também será utilizado, no lugar do Saeb, para avaliar a qualidade do ensino médio no país, além de continuar servindo como principal porta de entrada para o ensino superior e permitir a certificação de conclusão dessa etapa da educação básica.

"O Saeb avaliava português e matemática, agora a gente tem uma avaliação mais completa de todo o ciclo educacional e isso vai ser muito importante para o diagnóstico e a formulação de políticas públicas de melhoria para a educação pública brasileira", explicou Leonardo Barchini.

Abstenção

Em balanço preliminar, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o exame,

registrou

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Eliminados

O primeiro domingo de provas registrou um número de ocorrências considerado dentro dos padrões esperados do que é considerada a maior operação logística do governo federal, que envolve mais de 596 mil profissionais.

Falta de energia e reaplicação da prova

Por causa de eventos climáticos graves, duas em escolas em Santa Catarina tiveram seus locais de prova transferidos.

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A reaplicação é destinada a participantes que tiveram a realização da prova comprometida por situações previstas no edital, como problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas. O pedido deve ser feito pela Página do Participante e depende de análise e aprovação do Inep.

Ao todo, o Enem foi aplicado em 1.901 municípios do país, em 14.868 locais de prova, com 15.494 coordenações e 184.095 salas de prova.

Tema da redação

Leonardo Barchini também comentou sobre o tema da redação do Enem, sobre a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Um tema muito celebrado nas redes, uma avaliação muito positiva, os próprios estudantes tiveram uma avaliação positiva sobre o tema", disse, ao elogiar o trabalho de formulação das provas feito pelo Inep.

Segundo domingo de provas

O segundo dia do Enem 2026 será realizado no próximo domingo (15). Serão aplicadas duas provas objetivas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com 45 questões, abrangendo biologia, física e química; e a prova matemática e suas tecnologias, com 45 questões.

Os alunos terão cerca de 5 horas para responder as 90 questões. A abertura dos portões ocorre às 12h, pelo horário de Brasília. O fechamento dos portões será às 15h, com início das provas às 13h30. O término ocorre às 18h30.