Girl Up Brasil lança almanaque para adolescentes sobre 1ª menstruação

Com o objetivo de inspirar conversas e transformar conhecimento em ação, a organização não governamental (ONG) Girl Up Brasil lançou no final de outubro o Almanaque de Saúde Menstrual - Livres Para Menstruar, com informações completas sobre tudo o que é preciso saber antes da primeira menstruação, estratégias para falar do assunto na escola e na família, além de um passo a passo para cuidar das dores físicas e emocionais e até um diário menstrual para ajudar no autoconhecimento e facilitar as consultas médicas.

Apesar de tão comum, essa é uma questão ainda pouco presente nas conversas e pouco valorizada até nas consultas médicas, diz a Girl Up Brasil, movimento que conecta, inspira e forma meninas para liderarem transformações sociais em seus territórios.

Tem importância gigantesca os adolescentes falarem sobre como suas dores são invisibilizadas, o seu desconhecimento sobre a menstruação, a falta de amparo na menarca (primeira menstruação). E a partir daí, o que seria um guia sobre saúde menstrual, acabou se tornando um almanaque com 200 páginas, em linguagem jovem, tirando as dúvidas que elas têm, disse.

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Esse trabalho contribuiu para a elaboração de mais 50 projetos de lei, que já impactaram mais de 18 milhões de pessoas em todo o país, afirmou.

o. Foram entrevistadas 2.551 estudantes, 303 professores e 181 gestores escolares das redes pública e privada de todas as regiões do país.

Os dados mostram ainda que quatro em casa dez faltam às aulas pelo menos uma vez por mês por causa de sintomas menstruais, o equivalente a cerca de 3,6 milhões de meninas de todo o Brasil. Entre as que faltam, 16% perdem de duas a cinco dias de aulas por mês.

"A violência menstrual se traduz na falta de absorventes, de explicações claras sobre a menstruação, ao fato de médicos minimizarem as queixas de dor de suas pacientes e as mulheres levarem mais de dez anos, em média, para ter um diagnóstico de endometriose e outras doenças associadas à cólica menstrual, explicou Manah.

Você pode menstruar e continuar sendo uma menina, enfatiza o texto, que também desconstrói o mito de que, com a chegada da menstruação, o corpo está automaticamente pronto para uma gestação. Munah destacou que a idade média de menstruar no Brasil é de cerca de 12,5 anos, mas tem meninas que menstruam com oito, dez, 11 anos.

Com essa idade de 13 anos também tem um pico em relação às violências que as meninas vão sofrer, a compreensão de que ela virou mocinha, o que tem por trás disso, de uma adultização, uma sexualização infantil, a gente vê a importância de dizer que o corpo mudou, mas a infância ficou. Então a menina tem direito a continuar sendo menina e brincando e não virar mocinha necessariamente, disse.