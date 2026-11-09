Criança de 3 anos é morta a tiros dentro de casa no Rio de Janeiro

Uma menina de 3 anos de idade morreu na manhã deste domingo (8), depois de ter sido atingida por um disparo de arma de fogo, dentro de casa, no bairro de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. A criança chegou a ser levada para o Hospital Municipal Rocha Faria, mas não resistiu ao ferimento.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando a morte da criança. Os pais da vítima foram ouvidos e a arma foi apreendida.

Quando chegaram ao quarto das crianças, viram que a menina estava ferida e a levaram para o hospital.

Mortes acidentais

Pelo menos 58 desses casos ocorreram dentro de casa, de acordo com o Ministério da Saúde. Em outros 62 casos, o óbito ocorreu quando a vítima já estava em uma unidade de saúde, o que impede de saber o local exato da ocorrência.

Trinta e um desses registros ocorreram em local não identificado. Apenas oito casos ocorreram em via pública.

No Rio de Janeiro, haviam sido registrados três casos, antes da morte da menina nesse domingo.