Anvisa determina recolhimento de emagrecedor Ultra Shape

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (9) a apreensão do emagrecedor Ultra Shape.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União.

As ações de fiscalização que incluem a fabricação, a venda, a distribuição, a divulgação e o uso do produto aplicam-se a pessoas físicas e jurídicas e a veículos de comunicação.

Segundo a Anvisa, os medicamentos não possuem registro e a empresa não tem autorização para fabricar medicamentos. A

entrou em contato com a Ciência da Natureza Eireli e aguarda posicionamento.