Na COP31, OMS defende sistemas de saúde resilientes ao clima

Os impactos das mudanças climáticas na saúde não são um risco teórico para o futuro. Eles estão presentes aqui e agora, disse, ao destacar que as mudanças climáticas já estão provocando surtos, interrompendo serviços essenciais de saúde e colocando profissionais da área em risco.

As mudanças climáticas não são uma ameaça futura, mas uma crise de saúde acontecendo agora. O alerta foi feito pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta segunda-feira (9), em Antália, na Turquia, durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31).

Entre as iniciativas citadas por Tedros estão hospitais e clínicas que possam continuar operando durante eventos climáticos extremos, incluindo ondas de calor, inundações e tempestades, além de unidades de saúde com fornecimento confiável de energia elétrica e água, sistemas de alerta precoce e cadeias de suprimentos resilientes.

Os países conhecem muitas das medidas necessárias para fortalecer os sistemas de saúde, mas frequentemente precisam de financiamento, capacidade e coordenação para implementá-las em larga escala, disse. O foco agora deve ser implementação, implementação e implementação, completou.

A OMS está pronta para ajudar todos os países a superar esse desafio, concluiu Tedros.

COP31