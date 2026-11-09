Relator apresenta diretrizes da proposta de voto distrital misto

O relator de proposta de alterar o sistema de votação no Brasil, deputado Domingos Neto (PSD-CE), apresentou, nesta segunda-feira (9), as diretrizes do relatório que substitui o atual modelo proporcional de votação para um sistema de distrital misto.

Domingos Neto apresentou as diretrizes na Associação Comercial de São Paulo. O objetivo do relator é votar a mudança ainda neste ano, com implementação em 2032, na votação municipal, e em 2034, nas eleições gerais.

O deputado Domingos Neto propôs um voto único por eleitor, que seria usado tanto para eleger os candidatos pelo sistema distrital, quanto pelo de lista partidária, mudando a regra prevista no Projeto de Lei (PL) nº 86 de 2017, do então senador José Serra (PSDB-SP), que previa um voto duplo, um para o distrito e outro para lista.

A PEC também traria normas para incentivar a eleição de mulheres nos parlamentos.

A mudança afeta Câmara Federal, assembleias estaduais e distrital e câmaras de vereadores. As novas regras não impactam o Senado, que mantém o sistema majoritário de votação.

Atualmente, são 103 municípios com essa característica. Nos demais municípios, seria mantido o sistema atual de votação proporcional.

Voto duplo

No projeto de 2017 de José Serra, usado como referência por Domingos Neto, o eleitor tinha direito a dois votos, um para distrital e outro para lista partidária fechada. No primeiro voto, o eleitor escolhe entre candidatos do distrito em que vive.

No segundo voto, a pessoa escolheria um partido ou federação. Nesse caso, cada legenda apresenta uma lista fechada de candidatos em ordem definida internamente. Se um partido tivesse votos para eleger três candidatos, os três primeiros da lista entrariam no Legislativo em disputa.

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Voto único

Nesse caso, os eleitos pela lista partidária serão escolhidos com base nos votos dos distritos. Ou seja, as vagas para lista fechada serão definidas pelos votos que cada partido teve em todos os distritos do estado.

Por exemplo, o estado de São Paulo teria 35 distritos. Soma os votos do partido nos 35, se ele tiver 10% dos votos do estado, o partido tem que ter 10% das vagas, portanto, sete deputados federais, explicou Domingos Neto.

Se o partido teve votos suficientes para eleger sete parlamentares e conseguiu vencer em três distritos, sobram quatro vagas para preencher pela lista partidária. Caso tenha eleitos em sete distritos, nenhum candidato da lista seria convocado.

O modelo atual, ele ruiu. Nós chegamos num momento que mudar passa a ser muito necessário. Essa discussão de alteração de sistema político existe no Congresso há, pelo menos, mais de 20 anos. O projeto que relato é de 2017, mas a discussão sobre voto distrital o presidente Sarney apresentou, por exemplo, em 1994, justificou o deputado Domingos.

No caso dos estados que têm número ímpar de deputados federais, por exemplo, 51 vagas para Câmara Federal, serão 26 vagas pelo sistema distrital e 25 pelo sistema de lista fechada.

Para as assembleias estaduais, serão dois deputados estaduais para cada distrito nos estados com mais de 12 deputados federais. Nos estados com menos de 12 federais, seriam três estaduais por distrito, conforme a tabela apresentada pelo relator Domingos Neto.