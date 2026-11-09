PGR pede ao Supremo arquivamento do inquérito das fake news

Para a PGR, o inquérito deve ser encerrado porque já cumpriu o objetivo da investigação.

O pedido foi feito de forma sigilosa, ou seja, sem detalhes divulgados, e encaminhado ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin. Não há prazo para decisão.

No mês passado, Fachin retirou do ministro Alexandre de Moraes a relatoria do inquérito das fake news, que foi aberto em março de 2019.

Na época, o então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, defendeu a abertura como forma de combater a veiculação de notícias que atingem a honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros e parentes.

A medida será tomada após a verificação de pendências e eventuais solicitações de diligências à PGR e à Polícia Federal (PF).

Fachin identificou 108 procedimentos investigatórios vinculados ao inquérito.