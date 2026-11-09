Nível de conhecimento e prevenção ao câncer de próstata cai no Brasil

Segundo os dados da pesquisa a saúde do brasileiro, hábitos de vida e o uso de tecnologia em diagnósticos médicos,

Entretanto, quem dizia saber mais ou menos passou de 17% para 8%, enquanto quem afirma não saber subiu de 44% para 56%.

O levantamento ouviu 977 homens, dentro da amostra total de 2.015 pessoas em todo o país.

A pesquisa foi divulgada aproveitando o período do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, com destaque para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Localidades

Nas demais regiões o desconhecimento é ao menos 15 pontos percentuais maior: 61% no Sul, 62% no Nordeste e 65% no Norte e Centro-Oeste.

Exame de toque

De acordo com o levantamento, houve queda na intenção de fazer o exame de toque, utilizado para diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A adesão é maior entre os homens com mais de 60 anos (64%), com ensino superior (63%) e que usam a rede particular ou plano de saúde (58%, contra 45% no Sistema Único de Saúde - SUS). A recusa se concentra entre os de 16 a 24 anos (57%).

Cabe às instituições e ao sistema de saúde levar informação a quem está distante dela. A ressonância magnética é mais acurada, mas é cara e não está disponível em muitas regiões. Por isso, o exame de toque isolado, apesar de menos efetivo, segue importante, ressaltou o líder do Centro de Referência em Tumores Urológicos do A.C.Camargo Cancer Center, Stênio Zequi.

O câncer de próstata se inicia na juventude e leva de duas a quatro décadas para se estabelecer nos homens mais velhos. A prevenção não é dirigida apenas para a próstata, mas sim para o dono da próstata como um todo, disse Zequi.