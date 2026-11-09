Classe C: número de famílias sem dinheiro guardado cai de 61% para 29%

Embora mais brasileiros desse segmento tenham conseguido guardar dinheiro, a organização do orçamento ainda representa um desafio para boa parte desse público.

O levantamento mostra, por exemplo, que atualmente apenas 40% dos brasileiros dessa classe econômica terminam o mês com dinheiro disponível depois de pagar as contas.

Segundo avalia o presidente do instituto, Renato Meirelles, ter alguma reserva, por menor que seja, é fundamental, já que permite parar de improvisar e possibilita planejar.

Quem vive de boleto em boleto fica preso à lógica do hoje. É o que acontece com boa parte da classe C: quase metade paga todas as contas e não sobra nada no fim do mês.

Intenção de investir

O estudo quantitativo online ouviu 2.006 internautas com 18 anos ou mais em todo o País.

Meirelles, que é autor do livro Brasil da Maioria: 25 anos de Classe C, afirma que há mudanças na relação desse segmento com a economia.

Em 10 anos, a classe C ganhou repertório financeiro. Investimento, seguro e previdência deixaram de ser vistos como coisa de rico e passaram a fazer parte dos planos dessa maioria. É uma relação com o dinheiro mais informada e mais exigente, afirma Meirelles, que faz novo lançamento da obra na Livraria da Vila, em São Paulo, na quarta (11).

Preocupação

A busca por segurança financeira se reflete nas prioridades desse segmento.

Já 35% consideram a independência financeira a principal conquista para sentir que venceram na vida.

Ao menos 88% afirmam tentar se organizar financeiramente, mas encontram dificuldades para administrar os recursos.

Para Renato Meirelles, a pandemia acelerou a bancarização da classe C.

O auxílio emergencial e as fintechs abriram uma porta que o banco tradicional demorou a abrir: conta pelo celular, sem fila e sem a porta giratória da agência barrar quem entra.

Segundo o pesquisador observa, a classe C teve o horizonte ampliado, mesmo não sobrando dinheiro: O futuro entrou na conta. Hoje, cuidar do dinheiro envolve planos para os próximos anos: proteger a família, formar uma reserva e preparar a aposentadoria, ressalta.