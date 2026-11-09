Brasil conquista 4 ouros em olimpíada latino-americana de astronomia

O evento se encerrou nesta segunda-feira (9), em Assunção, no Paraguai. As provas começaram no dia 1º.

Os estudantes cearenses vitoriosos foram Alexandre Monte Mitoso Ribeiro, de 16 anos, David Luis Holanda Ferro, de 16, e Paulo Isidro Reis de Lima, de 19. O aluno paulista premiado foi Rodrigo Marinho dos Santos, de 17. A estudante Maria Beatriz Mesquita Ximenes, de 17, também cearense, recebeu menção honrosa.

Teoria e prática

Os participantes realizaram provas teóricas individuais e em grupo, avaliações em planetário, observação e identificação de objetos celestes, além de atividades práticas com telescópios, construção e lançamento de foguetes.

A olimpíada promove a realização de provas em grupo com equipes de estudantes de diferentes países. A ideia é estimular a cooperação, a troca de conhecimentos e a integração entre os participantes.

As atividades práticas permitem que os estudantes apliquem conceitos de astronomia e astronáutica em situações que exigem observação, experimentação, raciocínio científico e trabalho em equipe.

Seletivas

Para disputar uma vaga nas olimpíadas internacionais e latino-americanas, os estudantes do ensino médio precisam obter nota igual ou superior a 7 na prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) do ano anterior. Já os alunos do 9º ano do ensino fundamental devem alcançar nota igual ou superior a 9.

Após essa etapa, os estudantes avançam pelo processo de seleção. Na segunda fase, a prova de pré-seleção é realizada presencialmente. Os classificados são convidados a participar do Torneio Seletivo de Astronomia e Astrofísica (TSA), etapa para definir os estudantes que seguem na disputa.

A partir do desempenho no TSA, são selecionados 45 estudantes para os treinamentos. Desse total, 10 vagas são destinadas obrigatoriamente a meninas, cinco a estudantes do 1º ano do ensino médio e outras cinco a alunos de escolas públicas. As demais vagas são preenchidas pelos outros estudantes classificados até completar o grupo de 45 participantes.

Ao final do processo, são definidos os cinco jovens que representarão o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), os cinco classificados para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA), além de cinco suplentes.