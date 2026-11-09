COP31 pode consolidar legado brasileiro na agenda climática

Deste legado, destacam-se os mapas do caminho sobre redução dos combustíveis fósseis e sobre o combate ao desmatamento.

Para especialistas como a diretora-executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS), Maria Netto, o evento na Turquia precisa mostrar como as iniciativas lançadas em Belém estão se traduzindo em resultados concretos.

O Brasil tem muito a contribuir nesse processo, tanto por sua experiência na redução do desmatamento quanto por sua capacidade de desenvolver soluções que conectam conservação, desenvolvimento econômico e financiamento climático, avalia Maria Netto.

A diretora de políticas públicas da The Nature Conservancy Brasil, Karen Oliveira, destaca que é o momento de a liderança brasileira mostrar que conseguiu construir um legado.

O Brasil pode mostrar em Antália que a liderança climática não se encerra ao presidir uma COP: ela se confirma quando compromissos internacionais se tornam transformação econômica, proteção da natureza e melhoria da vida das pessoas, disse Karen.

A líder de estratégia internacional do WWF-Brasil, Tatiana Oliveira, destacou a possibilidade de o país assumir protagonismo na implementação da agenda climática e na mobilização de governos, sociedades e instituições internacionais.

Essa coordenação é complexa, mas possível. A diplomacia brasileira já demonstrou, em diferentes ocasiões, sua capacidade de construir essas pontes. O desafio agora é transformar essa articulação em resultados concretos para as pessoas e para o planeta, disse Tatiana.

Sul Global

Países como o Brasil têm uma enorme contribuição a oferecer, tanto pela diversidade de seus ecossistemas quanto pela capacidade científica que vêm desenvolvendo. Precisamos não apenas produzir conhecimento, mas também ter voz ativa nas discussões e decisões que definirão os caminhos para o futuro climático, disse Celina.

O coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), José Marengo, destacou a participação do presidente Lula no evento da Turquia.

Isso demonstra o interesse do governo brasileiro pelo meio ambiente e pela proteção da Amazônia. Um dos objetivos será buscar novos recursos para o Tropical Forest Forever Facility (TFFF), o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado na COP30 e que já conta com bilhões de dólares em compromissos financeiros anunciados, disse Marengo.

A COP das Mudanças Climáticas é a última das três convenções do meio ambiente que será realizada em 2026.

Uma das expectativas é de que a conexão entre as três agendas ambientais seja fortalecida ao fim do evento na Turquia, segundo o diretor de políticas do Instituto Relva, Gabriel Lui.