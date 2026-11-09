Chuvas deixam feridos, desabrigados e casas destelhadas no Sul

Rio Grande do Sul

Em Bento Gonçalves (RS), três pessoas ficaram feridas e cerca de 1.500 casas foram destelhadas. Cacique Doble e Pontão, também no Rio Grande do Sul, tiveram respectivamente 75 e oito casas alagadas. Segundo a Defesa Civil gaúcha, há 42 pessoas desalojadas e quatro desabrigadas no estado.

Santa Catarina

No estado de Santa Catarina, as chuvas deixaram 278 pessoas desabrigadas e 75 desalojadas. Foi decretada situação de emergência nas cidades de Abdon Batista, Agronômica, Bocaina do Sul, Cerro Negro, Laurentino, Nova Erechim, Papanduva, Ponte Alta do Norte, Rio do Oeste, São José do Cerrito e Vargem.

Até o começo desta noite, os municípios de Abdon Batista, Bocaina do Sul e Vargem solicitaram assistência humanitária ao governo do estado, para o envio de itens como colchão, cesta básica, kit de acomodação, kit de limpeza e higiene e água potável. A cidade de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, concentra o maior número de danos, com aproximadamente 580 habitações afetadas e 190 pessoas desabrigadas. Em Vargem, no meio-oeste catarinense, há 50 pessoas desabrigadas. Correia Pinto e Lontras, também no meio-oeste, registram dez desabrigados cada. No Vale do Itajaí, Blumenau registrou 43 ocorrências, das quais 25 deslizamentos, alagamentos, enxurradas e quedas de árvores e muros.

Na cidade de Lajes (SC), a prefeitura orientou os moradores a usarem água sem desperdício pois há possibilidade de racionamento, como o que ocorreu neste final de semana em diversos bairros. A cidade passou por alagamentos intensos no começo da semana passada e recebe desde o último sábado itens de apoio, entre 300 cestas básicas, 300 kits de limpeza doméstica, 150 colchões de solteiro, 150 colchões de casal, 150 kits de acomodação para solteiro e 150 kits de acomodação para casal, além de 1.700 telhas para as residências danificadas.

Paraná

No Paraná, o fornecimento de energia elétrica foi bastante afetado. Segundo o governo estadual e a Copel, empresa responsável, foi o pior evento climático para a rede elétrica este ano, chegando a atingir 493,1 mil unidades consumidoras no estado no fim da tarde de sábado. Por volta das 19h30 de hoje (9), a empresa informou que restabeleceu o fornecimento para 99% dos consumidores afetados e aproximadamente 6,3 mil imóveis ainda estavam sem luz.

A Região Sul tem 447 pedidos de situação de emergência ativos, sendo a maioria com vigência até o começo de 2027.