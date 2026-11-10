Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira

As seis dezenas do concurso 3.084 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54 e uma aposta de Goiânia acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ R$ 59.526.903,72.