PF faz ação para recuperar livros raros e outros bens furtados

Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e estão sendo cumpridos em endereços residenciais e comerciais nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Diadema (SP).

A ação é um desdobramento da operação Trinca de Papel, que investigou a atuação de um grupo criminoso especializado no furto de bens culturais pertencentes a instituições públicas e privadas, entre elas o Real Gabinete Português de Leitura, do Rio de Janeiro.

As investigações apontaram a existência de uma rede de comerciantes e compradores desses objetos furtados. Também houve a tentativa de cooptação de um funcionário do Real Gabinete para facilitar o acesso ao acervo da biblioteca.

De acordo com a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de receptação (inclusive em sua modalidade qualificada), tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa, entre outros.