PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações sigilosas

A ação faz parte da segunda fase da Operação Linceu.

Em nota, a corporação informou que o investigado teria facilitado o acesso indevido a informações de processos em tramitação na Corte.

A primeira fase da operação foi deflagrada no fim de outubro. À época, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no Distrito Federal, também expedido pelo STF.