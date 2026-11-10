Polícia Civil prende homem que fornecia fuzis a traficantes da Rocinha

As investigações foram iniciadas após uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em abril de 2024, em Seropédica, região metropolitana do Rio. Na ação, foram encontrados dois fuzis, uma espingarda, carregadores e munições que haviam sido transportados do Rio Grande do Sul e seriam entregues a criminosos da Rocinha.Por meio de um trabalho de inteligência, com análise de dados telefônicos, movimentações financeiras e comunicações digitai, as diligências mostraram que a quadrilha tinha uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre financiadores, intermediários e transportadores.
O grupo utilizava contas de terceiros, pagamentos fracionados e veículos adaptados para esconder os armamentos durante o transporte.
Em agosto deste ano, outro integrante da organização, Alexandre Albara, apontado como responsável por atividades financeiras e logísticas, já havia sido preso em uma ação conjunta com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.Após novas diligências, os policiais da Polinter identificaram o paradeiro do criminoso na Bahia e compartilharam as informações com as equipes daquele estado, que fizeram a prisão no distrito de Travessão, em Camamu.
Contra Paquito, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de organização criminosa armada e comércio ilegal de armas de fogo.