Polícia Civil prende homem que fornecia fuzis a traficantes da Rocinha

Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter), em ação conjunta com a Polícia Civil da Bahia, prenderam, nessa segunda-feira (9), Felipe de Souza dos Santos, o Paquito, de 32 anos, no município de Camamu (BA), envolvido no fornecimento de fuzis para traficantes da comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro.

As investigações foram iniciadas após uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em abril de 2024, em Seropédica, região metropolitana do Rio. Na ação, foram encontrados dois fuzis, uma espingarda, carregadores e munições que haviam sido transportados do Rio Grande do Sul e seriam entregues a criminosos da Rocinha.

O grupo utilizava contas de terceiros, pagamentos fracionados e veículos adaptados para esconder os armamentos durante o transporte.

Em agosto deste ano, outro integrante da organização, Alexandre Albara, apontado como responsável por atividades financeiras e logísticas, já havia sido preso em uma ação conjunta com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Contra Paquito, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de organização criminosa armada e comércio ilegal de armas de fogo.