Anvisa proíbe saneante e pó descolorante

Diário Oficial da União, prevê ainda que o saneante não seja divulgado nem utilizado.
AAgência Brasil
tenta contato com o fabricante. O espaço segue aberto para posicionamento.A resolução da Anvisa também determina a apreensão do pó descolorante Nova Delhi, fabricado por empresa sem Autorização de Funcionamento (AFE).
O cosmético estava à venda nos sites Mercado Livre e Shopee, mas não tem registro ou notificação e, por isso, não pode ser fabricado, vendido, divulgado, distribuído nem utilizado, informou a agência.