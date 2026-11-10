Anvisa proíbe saneante e pó descolorante

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação e a venda do produto Supermax percarbonato de sódio, fabricado pela G.A dos Santos-Produtos Químicos.

A

tenta contato com o fabricante. O espaço segue aberto para posicionamento.

O cosmético estava à venda nos sites Mercado Livre e Shopee, mas não tem registro ou notificação e, por isso, não pode ser fabricado, vendido, divulgado, distribuído nem utilizado, informou a agência.