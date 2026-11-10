Brasília recebe mutirão gratuito de saúde intestinal e nutrição

A partir desta quarta-feira (11), a Associação Médica de Brasília recebe a segunda edição de uma ação voltada para a saúde intestinal e a prevenção de doenças relacionadas à alimentação.

Na edição anterior, cerca de 200 pessoas foram atendidas. A proposta é ampliar o acesso da população à assistência nutricional especializada, aproximando o conhecimento científico das necessidades do dia a dia.

Atendimento infantil

Para tornar a experiência mais acolhedora e divertida, cada paciente poderá tentar a sorte em uma máquina de pegar pelúcias. Entre as opções estarão frutas, legumes e representações divertidas do sistema digestivo, como um estômago e um intestino.

Serviço

Segunda edição de atendimentos gratuitos à população

Datas: 11, 12 e 13 de novembro de 2026

Horário: dia 11 - 9h às 18h / dias 12 e 13 - 9 às 13h

Local: Associação Médica de Brasília (AMBr)

Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, Brasília

Inscrições: https://murilopereiraprofessor.com/clinica-prime/